Конец парада (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Parade's End 5 серий
Боевик, Исторический18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
История любовного треугольника: в одном углу — английский аристократ, в другом — его красавица-жена, а в третьем — юная активистка движения суфражисток.
СтранаВеликобритания
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Драма, Мелодрама
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- СУРежиссёр
Сюзанна
Уайт
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- Актриса
Ребекка
Холл
- Актёр
Роджер
Аллам
- АКАктриса
Аделаида
Клеменс
- Актёр
Руперт
Эверетт
- Актриса
Миранда
Ричардсон
- СУАктриса
Саша
Уоддэлл
- Актриса
Джанет
Мактир
- КХАктриса
Клэр
Хиггинс
- Актёр
Том
Мисон
- ТССценарист
Том
Стоппард
- МБПродюсер
Мишель
Бак
- БДПродюсер
Бен
Дональд
- ДЛПродюсер
Джудит
Луис
- МЧХудожник
Мартин
Чайлдс
- НДХудожник
Ник
Дент
- ДБКомпозитор
Дирк
Броссе