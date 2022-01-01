Команда МАТЧ (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Мультсериал, в котором юные звери бросают вызов стереотипам и занимаются несвойственными для себя спортивными дисциплинами – под чутким надзором Льва Борисовича, когда-то чемпиона по боксу. Бизон Рон, бегемотиха Берта, гиены Лена и Гена, а также ласка Гоша приходят в команду к Льву Борисовичу, бывшему боксеру, который нашел для себя новый профессиональный вызов. Он хочет доказать, что все животные могут освоить любой спорт, вне зависимости от того, какая дисциплина считается с�амой подходящей для их вида. Герои и зрители узнают, в чем секрет успеха в эстафете, почему легкая гимнастика называется легкой, а спортивная ходьба тяжелее, чем кажется.



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