Команда МАТЧ (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн бесплатно

Мультсериал, в котором юные звери бросают вызов стереотипам и занимаются несвойственными для себя спортивными дисциплинами – под чутким надзором Льва Борисовича, когда-то чемпиона по боксу. Бизон Рон, бегемотиха Берта, гиены Лена и Гена, а также ласка Гоша приходят в команду к Льву Борисовичу, бывшему боксеру, который нашел для себя новый профессиональный вызов. Он хочет доказать, что все животные могут освоить любой спорт, вне зависимости от того, какая дисциплина считается самой подходящей для их вида. Герои и зрители узнают, в чем секрет успеха в эстафете, почему легкая гимнастика называется легкой, а спортивная ходьба тяжелее, чем кажется.

