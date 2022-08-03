Когда на юг улетят журавли. Серия 2
Wink
Сериалы
Когда на юг улетят журавли
1-й сезон
2-я серия

Когда на юг улетят журавли (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.22010, Когда на юг улетят журавли. Серия 2
Мелодрама16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

К бизнесмену Ивану Журбину обращается мать-одиночка Ирина – ей нужны деньги на операцию дочери.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Когда на юг улетят журавли»