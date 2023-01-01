Когда на юг улетят журавли
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Когда на юг улетят журавли

Когда на юг улетят журавли (сериал, 2010) смотреть онлайн бесплатно

9.12010, Когда на юг улетят журавли 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ирина Егорова работает школьной учительницей и одна воспитывает дочь. Однажды Лизе становится плохо в детском саду и ее отвозят в больницу. После обследования выясняется, что у девочки порок сердца и ей требуется дорогостоящая операция.

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Информация

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Когда на юг улетят журавли»

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