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Клим (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2015, Клим. Сезон 1. Серия 3
Детективы, Триллеры18+

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Сюжет

Клим Рощин — полицейский, который до полиции начинал как ученый-этолог, изучал жизнь волков, жил в стае. Свое звериное чутье он применяет для поимки преступников. Уникальный полицейский. В его арсенале — дедукция, интуиция, провокационные допросы и знание повадок зверей.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клим»