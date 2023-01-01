Клим
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Клим (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Клим 1 сезон
Детективы, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Клим Рощин — полицейский, который до полиции начинал как ученый-этолог, изучал жизнь волков, жил в стае. Свое звериное чутье он применяет для поимки преступников. Уникальный полицейский. В его арсенале — дедукция, интуиция, провокационные допросы и знание повадок зверей.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клим»

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