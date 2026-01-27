Киловаттино (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Чтобы отдать крупный долг, семья Голубевых решает майнить криптовалюту в деревне. Высокотехнологичная комедия «Киловаттино» — сериал об апгрейде провинции с Андреем Рожковым.
Однажды средь бела дня мошенники уговорили учительницу Ольгу Голубеву взять кредит на свое имя. Теперь она должна банку три миллиона, которых у ее семьи попросту нет. Ее муж Вадим вспоминает про загородный дом в деревне Ватино, который после смерти бабушки остался без хозяев, и задумывает его продать. Однако, приехав на место, Голубевы обнаруживают, что там живет сестра прошлой владелицы, которая совсем не собирается съезжать. К счастью, у сына Ольги и Вадима есть план — устроить в деревне ферму и майнить там криптовалюту. Правда, для этого нужно заручиться поддержкой местных жителей.
Получится ли у семьи разбогатеть на дешевом электричестве, расскажет сериал «Киловаттино» (2025), который вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Назаров
- Актёр
Андрей
Рожков
- ДОАктриса
Дарья
Отрошко
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актёр
Иван
Моховиков
- КМАктёр
Кирилл
Митрофанов
- ИССценарист
Игорь
Субботин
- ИКСценарист
Иван
Кулаков
- АБПродюсер
Александра
Белявская
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- ТЗХудожница
Татьяна
Зинченко
- АКХудожник
Артем
Купина
- ИДХудожница
Ирина
Добродеева
- АСМонтажёр
Анатолий
Сорокин
- АОМонтажёр
Армен
Оганян
- АВМонтажёр
Антон
Выборнов