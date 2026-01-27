Киловаттино (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Чтобы отдать крупный долг, семья Голубевых решает майнить криптовалюту в деревне. Высокотехнологичная комедия «Киловаттино» — сериал об апгрейде провинции с Андреем Рожковым.



Однажды средь бела дня мошенники уговорили учительницу Ольгу Голубеву взять кредит на свое имя. Теперь она должна банку три миллиона, которых у ее семьи попросту нет. Ее муж Вадим вспоминает про загородный дом в деревне Ватино, который после смерти бабушки остался без хозяев, и задумывает его продать. Однако, приехав на место, Голубевы обнаруживают, что там живет сестра прошлой владелицы, которая совсем не собирается съезжать. К счастью, у сына Ольги и Вадима есть план — устроить в деревне ферму и майнить там криптовалюту. Правда, для этого нужно заручиться поддержкой местных жителей.



