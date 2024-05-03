WinkСериалыХреновости1-й сезон6-я серия
Хреновости (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
8.12012, Хреновости. Сезон 1. Серия 6
ТВ-шоу18+
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О сериале
Хреновости – это первые на российском телевидении новости, в которых нет ни слова правды. И это единственная правда. Официальные информационные поводы будут доведены до абсурда, домыслены и переиначены. Приготовься к тотальному и абсолютному взрыву мозга. Хреновости – это еженедельные 11 минут угара, которые нам всем необходимы и которые мы все заслужили.