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Хреновости (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
2012, Хреновости. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу16+
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О сериале
Хреновости – это первые на российском телевидении новости, в которых нет ни слова правды. И это единственная правда. Официальные информационные поводы будут доведены до абсурда, домыслены и переиначены. Приготовься к тотальному и абсолютному взрыву мозга. Хреновости – это еженедельные 11 минут угара, которые нам всем необходимы и которые мы все заслужили.
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