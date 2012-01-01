Хреновости. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Хреновости
1-й сезон
1-я серия

Хреновости (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

2012, Хреновости. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хреновости – это первые на российском телевидении новости, в которых нет ни слова правды. И это единственная правда. Официальные информационные поводы будут доведены до абсурда, домыслены и переиначены. Приготовься к тотальному и абсолютному взрыву мозга. Хреновости – это еженедельные 11 минут угара, которые нам всем необходимы и которые мы все заслужили.

Сериал Хреновости 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг