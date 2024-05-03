Хреновости – это первые на российском телевидении новости, в которых нет ни слова правды. И это единственная правда. Официальные информационные поводы будут доведены до абсурда, домыслены и переиначены. Приготовься к тотальному и абсолютному взрыву мозга. Хреновости – это еженедельные 11 минут угара, которые нам всем необходимы и которые мы все заслужили.

