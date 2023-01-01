Хреновости
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Хреновости

Хреновости (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Хреновости 1 сезон
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Хреновости – это первые на российском телевидении новости, в которых нет ни слова правды. И это единственная правда. Официальные информационные поводы будут доведены до абсурда, домыслены и переиначены. Приготовься к тотальному и абсолютному взрыву мозга. Хреновости – это еженедельные 11 минут угара, которые нам всем необходимы и которые мы все заслужили.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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