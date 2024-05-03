Хреновости. Сезон 1. Серия 5
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Хреновости
1-й сезон
5-я серия

Хреновости (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.12012, Хреновости. Сезон 1. Серия 5
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хреновости – это первые на российском телевидении новости, в которых нет ни слова правды. И это единственная правда. Официальные информационные поводы будут доведены до абсурда, домыслены и переиначены. Приготовься к тотальному и абсолютному взрыву мозга. Хреновости – это еженедельные 11 минут угара, которые нам всем необходимы и которые мы все заслужили.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
10 мин / 00:10

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