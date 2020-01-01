WinkСериалыХороший кастинг1-й сезон9-я серия
Хороший кастинг (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
8.92020, Gutkaeseuting
Комедии, Детективы16+
Сезоны и серии
- 16+62 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+61 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+62 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+60 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+62 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+61 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+62 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+62 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+64 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+62 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+62 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+64 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+67 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+63 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+65 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+66 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Оперативница южнокорейского ЦРУ Пэк Чхан-ми когда-то была легендой, но из-за её чрезмерного стремления отличиться погиб коллега, а сама она упустила подозреваемого. Теперь Чхан-ми — сотрудница отдела информационной безопасности, и её назначают работать под прикрытием на дело о краже интеллектуальной собственности крупнейшей компании Кореи.
Сериал Хороший кастинг 1 сезон 9 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКом�едии, Боевики, Детективы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb