Хороший кастинг. Сезон 1. Серия 7
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Хороший кастинг
1-й сезон
7-я серия

Хороший кастинг (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.92020, Gutkaeseuting
Комедии, Детективы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Оперативница южнокорейского ЦРУ Пэк Чхан-ми когда-то была легендой, но из-за её чрезмерного стремления отличиться погиб коллега, а сама она упустила подозреваемого. Теперь Чхан-ми — сотрудница отдела информационной безопасности, и её назначают работать под прикрытием на дело о краже интеллектуальной собственности крупнейшей компании Кореи.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Детективы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb