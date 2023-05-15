WinkСериалыХороший кастинг1-й сезон
Хороший кастинг (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.92020, Gutkaeseuting 16 серий
Комедия, Детектив18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Оперативница южнокорейского ЦРУ Пэк Чхан-ми когда-то была легендой, но из-за её чрезмерного стремления отличиться погиб коллега, а сама она упустила подозреваемого. Теперь Чхан-ми — сотрудница отдела информационной безопасности, и её назначают работать под прикрытием на дело о краже интеллектуальной собственности крупнейшей компании Кореи.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Боевик, Детектив
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb