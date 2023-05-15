Хороший кастинг. Сезон 1
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Хороший кастинг
1-й сезон

Хороший кастинг (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.92020, Gutkaeseuting 16 серий
Комедия, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Оперативница южнокорейского ЦРУ Пэк Чхан-ми когда-то была легендой, но из-за её чрезмерного стремления отличиться погиб коллега, а сама она упустила подозреваемого. Теперь Чхан-ми — сотрудница отдела информационной безопасности, и её назначают работать под прикрытием на дело о краже интеллектуальной собственности крупнейшей компании Кореи.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Боевик, Детектив

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb