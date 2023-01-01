Хороший кастинг (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно
8.92020, Gutkaeseuting 1 сезон
Комедии, Детективы16+
Сезоны и серии
- 16+62 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+61 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+62 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+60 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+62 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+61 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+62 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+62 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+64 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+62 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+62 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+64 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+67 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+63 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+65 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+66 мин
Хороший кастинг
Сезон 1 Серия 16Бесплат�но
Сюжет
Главная героиня дорамы, шпионка со стажем Пэк Чан Ми, засиделась на своем рабочем месте в Национальной службе разведки. Ей подворачивается новое опасное дело, где придется стать агентом под прикрытием. Вместе со своими неуклюжими коллегами она должна внедриться в крупную компанию, чтобы уничтожить коррупцию и устранить утечку секретной информации.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Боевики, Детективы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb