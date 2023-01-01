Хороший кастинг (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главная героиня дорамы, шпионка со стажем Пэк Чан Ми, засиделась на своем рабочем месте в Национальной службе разведки. Ей подворачивается новое опасное дело, где придется стать агентом под прикрытием. Вместе со своими неуклюжими коллегами она должна внедриться в крупную компанию, чтобы уничтожить коррупцию и устранить утечку секретной информации.



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