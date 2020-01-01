Хороший кастинг. Сезон 1. Серия 8
Хороший кастинг (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.92020, Gutkaeseuting
Комедия, Детектив16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Оперативница южнокорейского ЦРУ Пэк Чхан-ми когда-то была легендой, но из-за её чрезмерного стремления отличиться погиб коллега, а сама она упустила подозреваемого. Теперь Чхан-ми — сотрудница отдела информационной безопасности, и её назначают работать под прикрытием на дело о краже интеллектуальной собственности крупнейшей компании Кореи.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Боевик, Детектив
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb