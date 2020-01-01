Хороший кастинг (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

WinkСериалыХороший кастинг1-й сезон8-я серия
8.92020, Gutkaeseuting
Комедия, Детектив16+
О сериале
Оперативница южнокорейского ЦРУ Пэк Чхан-ми когда-то была легендой, но из-за её чрезмерного стремления отличиться погиб коллега, а сама она упустила подозреваемого. Теперь Чхан-ми — сотрудница отдела информационной безопасности, и её назначают работать под прикрытием на дело о краже интеллектуальной собственности крупнейшей компании Кореи.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Боевик, Детектив
Время61 мин / 01:01
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb