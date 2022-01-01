WinkСериалыХорошая Сэм1-й сезон5-я серия
8.12022, Good Sam
Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Хорошая Сэм (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+42 мин
Хорошая Сэм
Сезон 1 Серия 1
- 18+41 мин
Хорошая Сэм
Сезон 1 Серия 2
- 18+42 мин
Хорошая Сэм
Сезон 1 Серия 3
- 18+40 мин
Хорошая Сэм
Сезон 1 Серия 4
- 18+38 мин
Хорошая Сэм
Сезон 1 Серия 5
- 18+40 мин
Хорошая Сэм
Сезон 1 Серия 6
- 18+41 мин
Хорошая Сэм
Сезон 1 Серия 7
- 18+41 мин
Хорошая Сэм
Сезон 1 Серия 8
- 18+39 мин
Хорошая Сэм
Сезон 1 Серия 9
- 18+38 мин
Хорошая Сэм
Сезон 1 Серия 10
- 18+40 мин
Хорошая Сэм
Сезон 1 Серия 11
- 18+40 мин
Хорошая Сэм
Сезон 1 Серия 12
- 18+39 мин
Хорошая Сэм
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Драма «Хорошая Сэм» рассказывает о талантливом кардиохирурге Сэме Гриффите, которая стала начальником хирургического отделения после того, как ее босс впал в кому. Однако в какой-то момент он просыпается и принимает решение вернутся к своим обязанностям. Назревает конфликт, который усугубляется еще и тем, что босс Сэм — ее отец. С крайне непростым характером. Смогут ли отец и дочь когда-нибудь наладить отношения так же умело, как они исцеляют сердца своих пациентов?
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ТБРежиссёр
Тесса
Блейк
- ТДРежиссёр
Тамра
Дэвис
- МГРежиссёр
Милена
Гович
- СБАктриса
София
Буш
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- Актёр
Майкл
Сталь-Дэвид
- ОМАктёр
Омар
Маскати
- Актриса
Венди
Крюсон
- ЭХАктёр
Эдвин
Ходж
- МКАктриса
Мариум
Карвелл
- СТАктёр
Стивен
Трэйси
- КВСценарист
Кети
Вех
- МБПродюсер
Мак
Браун
- АРХудожник
Адам
Роу
- ДМХудожница
Диана
Магнус
- КФОператор
Кристин
Филдхаус
- ЗРКомпозитор
Зэк
Робинсон