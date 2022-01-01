Хорошая Сэм. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Хорошая Сэм
1-й сезон
3-я серия
8.12022, Good Sam
Драма18+
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Хорошая Сэм (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Драма «Хорошая Сэм» рассказывает о талантливом кардиохирурге Сэме Гриффите, которая стала начальником хирургического отделения после того, как ее босс впал в кому. Однако в какой-то момент он просыпается и принимает решение вернутся к своим обязанностям. Назревает конфликт, который усугубляется еще и тем, что босс Сэм — ее отец. С крайне непростым характером. Смогут ли отец и дочь когда-нибудь наладить отношения так же умело, как они исцеляют сердца своих пациентов?

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Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb