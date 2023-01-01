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Хорошая Сэм
Актёры и съёмочная группа сериала «Хорошая Сэм»

Актёры и съёмочная группа сериала «Хорошая Сэм»

Режиссёры

Тесса Блейк

Тесса Блейк

Tessa Blake
Режиссёр
Тамра Дэвис

Тамра Дэвис

Tamra Davis
Режиссёр
Милена Гович

Милена Гович

Milena Govich
Режиссёр

Актёры

София Буш

София Буш

Sophia Bush
АктрисаDr. Sam Griffith
Джейсон Айзекс

Джейсон Айзекс

Jason Isaacs
АктёрDr. Rob 'Griff' Griffith
Майкл Сталь-Дэвид

Майкл Сталь-Дэвид

Michael Stahl-David
АктёрDr. Caleb Tucker
Омар Маскати

Омар Маскати

Omar Maskati
АктёрDr. Isan M. Shah
Венди Крюсон

Венди Крюсон

Wendy Crewson
АктрисаVivian Katz
Эдвин Ходж

Эдвин Ходж

Edwin Hodge
АктёрMalcolm A. Kingsley
Мариум Карвелл

Мариум Карвелл

Marium Carvell
АктрисаNurse Donna Williams
Стивен Трэйси

Стивен Трэйси

Stephen Tracey
АктёрTim Davis

Сценаристы

Кети Вех

Кети Вех

Katie Wech
Сценарист

Продюсеры

Мак Браун

Мак Браун

Mac Brown
Продюсер

Художники

Адам Роу

Адам Роу

Adam Rowe
Художник
Диана Магнус

Диана Магнус

Diana Magnus
Художница

Операторы

Кристин Филдхаус

Кристин Филдхаус

Kristin Fieldhouse
Оператор

Композиторы

Зэк Робинсон

Зэк Робинсон

Zach Robinson
Композитор