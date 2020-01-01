Хорошая борьба. Сезон 4. Серия 3
Wink
Сериалы
Хорошая борьба
4-й сезон
3-я серия
8.82020, The Good Fight
Драмы18+
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Хорошая борьба (сериал, 2020) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

У долгожданного спин-оффа «Хорошей жены», лучшей юридической драмы современности, те же шоураннеры – Мишель и Роберт Кинг, и запала ничуть не меньше. Действие шоу происходит ровно через год после событий финального эпизода оригинала.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хорошая борьба»