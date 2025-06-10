Ходячие мертвецы: Мертвый город (сериал, 2023) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Продолжение истории Мэгги и Нигана, которые пытаются выжить в жестоком постапокалиптическом мире.



Второй сезон начинается через несколько месяцев после событий первого. В результате спасательной операции Мэгги и Нигану удается найти и вызволить ее сына Хершела, которого похитили люди злодея Хорвата из Нью-Йорка. Однако ради освобождения мальчика Нигану пришлось остаться в городе и согласиться руководить одной из банд Хорвата, захватившего власть на Манхэттене. Тем временем отношения Мэгги с сыном не ладятся, и мать подозревает, что жизнь с людьми Хорвата изменила его. Хершел не хочет жить в колонии Мэгги, а желает остаться в Нью-Йорке. Все осложняется еще и тем, что в городе постепенно разгорается война за контроль над Манхэттеном, и Мэгги с Ниганом оказываются в разных лагерях.



Удастся ли бывшим врагам, а теперь товарищам выйти живыми из этого конфликта? Узнаете во 2 сезоне популярного постапокалиптического шоу. Смотрите 2 сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» в подписке Amediateka на Wink.

