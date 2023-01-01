Ходячие мертвецы: Мертвый город (сериал, 2023) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Ходячие мертвецы: Мертвый город. Сезон 2. Серия 7
Ходячие мертвецы: Мертвый город
2-й сезон
7-я серия
8.72023, The Walking Dead: Dead City
Ужасы, Триллер18+
Спин-офф главного сериала про зомби: Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти ее сына
О сериале

Продолжение истории Мэгги и Нигана, которые пытаются выжить в жестоком постапокалиптическом мире.

Второй сезон начинается через несколько месяцев после событий первого. В результате спасательной операции Мэгги и Нигану удается найти и вызволить ее сына Хершела, которого похитили люди злодея Хорвата из Нью-Йорка. Однако ради освобождения мальчика Нигану пришлось остаться в городе и согласиться руководить одной из банд Хорвата, захватившего власть на Манхэттене. Тем временем отношения Мэгги с сыном не ладятся, и мать подозревает, что жизнь с людьми Хорвата изменила его. Хершел не хочет жить в колонии Мэгги, а желает остаться в Нью-Йорке. Все осложняется еще и тем, что в городе постепенно разгорается война за контроль над Манхэттеном, и Мэгги с Ниганом оказываются в разных лагерях.

Удастся ли бывшим врагам, а теперь товарищам выйти живыми из этого конфликта? Узнаете во 2 сезоне популярного постапокалиптического шоу. Смотрите 2 сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Приключения, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»