Ходячие мертвецы: Мертвый город (сериал, 2023) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Спин-офф знаменитой хоррор-драмы, в котором Ниган и Мэгги отправляются в Манхэттен, чтобы спасти ее сына.



В самом начале эпидемии, которая превратила людей в ходячих мертвецов, Манхэттен отделился от остального мира в попытке остановить распространение жуткого вируса. Однако все усилия оказались напрасными, а лидерство в городе захватила группировка «Буразы» под предводительством жестокого Хорвата. Именно они нападают на колонию Хиллтоп, возглавляемую Мэгги Грин, и похищают ее сына Хершела. Хорват когда-то был членом организации «Спасители», так что теперь Мэгги придется переступить через ненависть к Нигану, бывшему лидеру той группировки, когда-то собственноручно убившему ее мужа Гленна. Вместе они отправляются в Манхэттен, чтобы вызволить Хершела из плена, но еще не представляют, с чем им придется столкнуться.



