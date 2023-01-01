Ходячие мертвецы: Мертвый город. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Ходячие мертвецы: Мертвый город
2-й сезон
3-я серия
8.72023, The Walking Dead: Dead City
Ужасы, Триллер18+
Спин-офф главного сериала про зомби: Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти ее сына
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Ходячие мертвецы: Мертвый город (сериал, 2023) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Спин-офф знаменитой хоррор-драмы, в котором Ниган и Мэгги отправляются в Манхэттен, чтобы спасти ее сына.

В самом начале эпидемии, которая превратила людей в ходячих мертвецов, Манхэттен отделился от остального мира в попытке остановить распространение жуткого вируса. Однако все усилия оказались напрасными, а лидерство в городе захватила группировка «Буразы» под предводительством жестокого Хорвата. Именно они нападают на колонию Хиллтоп, возглавляемую Мэгги Грин, и похищают ее сына Хершела. Хорват когда-то был членом организации «Спасители», так что теперь Мэгги придется переступить через ненависть к Нигану, бывшему лидеру той группировки, когда-то собственноручно убившему ее мужа Гленна. Вместе они отправляются в Манхэттен, чтобы вызволить Хершела из плена, но еще не представляют, с чем им придется столкнуться.

Смотрите сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» в подписке Amediateka на Wink.

Сериал Ходячие мертвецы: Мертвый город 2 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Приключения, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»