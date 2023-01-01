Ходячие мертвецы: Мертвый город (сериал, 2023) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Спин-офф знаменитой хоррор-драмы, в котором Ниган и Мэгги отправляются в Манхэттен, чтобы спасти ее сына.
В самом начале эпидемии, которая превратила людей в ходячих мертвецов, Манхэттен отделился от остального мира в попытке остановить распространение жуткого вируса. Однако все усилия оказались напрасными, а лидерство в городе захватила группировка «Буразы» под предводительством жестокого Хорвата. Именно они нападают на колонию Хиллтоп, возглавляемую Мэгги Грин, и похищают ее сына Хершела. Хорват когда-то был членом организации «Спасители», так что теперь Мэгги придется переступить через ненависть к Нигану, бывшему лидеру той группировки, когда-то собственноручно убившему ее мужа Гленна. Вместе они отправляются в Манхэттен, чтобы вызволить Хершела из плена, но еще не представляют, с чем им придется столкнуться.
СтранаСША
ЖанрУжасы, Приключения, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
- ГМРежиссёр
Ганджа
Монтейру
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- Актриса
Лорен
Кохэн
- ГЧАктёр
Гай
Чарльз
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ЛКАктёр
Логан
Ким
- ДХАктёр
Джонатан
Хиггинботэм
- КОАктриса
Карина
Ортиз
- ПСАктриса
Паллави
Састри
- ЛЭАктриса
Лиза
Эмери
- ЧАСценарист
Чарли
Адлард
- РКСценарист
Роберт
Киркман
- Продюсер
Дэвид
Элперт
- Продюсер
Лорен
Кохэн
- ДХХудожник
Дерек
Хаас
- РХХудожница
Рокио
Хименес
- БТХудожник
Бернардо
Трухильо
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- ВДОператор
Ванесса
Джой Смит
- АСОператор
Адам
Сушицки
- ЙХКомпозитор
Йен
Хултквист