Ходячие мертвецы: Мертвый город (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Ходячие мертвецы: Мертвый город
Сезон 1 Серия 1
- 18+37 мин
Ходячие мертвецы: Мертвый город
Сезон 1 Серия 2
- 18+42 мин
Ходячие мертвецы: Мертвый город
Сезон 1 Серия 3
- 18+39 мин
Ходячие мертвецы: Мертвый город
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Ходячие мертвецы: Мертвый город
Сезон 1 Серия 5
- 18+41 мин
Ходячие мертвецы: Мертвый город
Сезон 1 Серия 6
Сюжет
Вселенная зомби расширяется, а главный антагонист встает на путь искупления. Джеффри Дин Морган, звезда супергеройского фильма «Хранители», в спин-оффе легендарной франшизы от режиссера хита «Уэнсдэй». Смотрите сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» в подписке Amediateka на Wink.
В первом сезоне мы узнаем, что сына Мэгги Грин похитили, когда возглавляемая Хорватом группировка «Буразы» напала на колонию Хиллтоп. И теперь, чтобы спасти Хершела, Мэгги вынуждена обратиться за помощью к своему заклятому врагу Нигану Смиту, виновному в смерти ее мужа Гленна. Когда-то он был лидером «Спасителей», а значит знает, как подобраться к Хорвату. Ниган видит в этом сотрудничестве шанс искупить грехи и потому соглашается: вместе с Мэгги он отправляется в Нью-Йорк.
Удастся ли героям одолеть новый вид зомби, которых называют «кр�ысиными королями»? Скорее включайте сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» (1 сезон) в подписке Amediateka на видеосервисе Wink!
Сериал Ходячие мертвецы: Мертвый город 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыУжасы, Приключения, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- ГМРежиссёр
Ганджа
Монтейру
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- Актриса
Лорен
Кохэн
- ГЧАктёр
Гай
Чарльз
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ЛКАктёр
Логан
Ким
- ДХАктёр
Джонатан
Хиггинботэм
- КОАктриса
Карина
Ортиз
- ПСАктриса
Паллави
Састри
- ЛЭАктриса
Лиза
Эмери
- ЧАСценарист
Чарли
Адлард
- РКСценарист
Роберт
Киркман
- Продюсер
Дэвид
Элперт
- Продюсер
Лорен
Кохэн
- ДХХудожник
Дерек
Хаас
- РХХудожница
Рокио
Хименес
- БТХудожник
Бернардо
Трухильо
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- ВДОператор
Ванесса
Джой Смит
- АСОператор
Адам
Сушицки
- ЙХКомпозитор
Йен
Хултквист