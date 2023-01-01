Ходячие мертвецы: Мертвый город. Сезон 1
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Ходячие мертвецы: Мертвый город
1-й сезон

Ходячие мертвецы: Мертвый город (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.72023, The Walking Dead: Dead City 6 серий
Ужасы, Триллеры18+
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1-й сезон

Сюжет

Вселенная зомби расширяется, а главный антагонист встает на путь искупления. Джеффри Дин Морган, звезда супергеройского фильма «Хранители», в спин-оффе легендарной франшизы от режиссера хита «Уэнсдэй». Смотрите сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» в подписке Amediateka на Wink.
В первом сезоне мы узнаем, что сына Мэгги Грин похитили, когда возглавляемая Хорватом группировка «Буразы» напала на колонию Хиллтоп. И теперь, чтобы спасти Хершела, Мэгги вынуждена обратиться за помощью к своему заклятому врагу Нигану Смиту, виновному в смерти ее мужа Гленна. Когда-то он был лидером «Спасителей», а значит знает, как подобраться к Хорвату. Ниган видит в этом сотрудничестве шанс искупить грехи и потому соглашается: вместе с Мэгги он отправляется в Нью-Йорк.

Удастся ли героям одолеть новый вид зомби, которых называют «крысиными королями»? Скорее включайте сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» (1 сезон) в подписке Amediateka на видеосервисе Wink!

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Информация

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»