Ходячие мертвецы: Мертвый город (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Вселенная зомби расширяется, а главный антагонист встает на путь искупления. Джеффри Дин Морган, звезда супергеройского фильма «Хранители», в спин-оффе легендарной франшизы от режиссера хита «Уэнсдэй». Смотрите сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» в подписке Amediateka на Wink.



В первом сезоне мы узнаем, что сына Мэгги Грин похитили, когда возглавляемая Хорватом группировка «Буразы» напала на колонию Хиллтоп. И теперь, чтобы спасти Хершела, Мэгги вынуждена обратиться за помощью к своему заклятому врагу Нигану Смиту, виновному в смерти ее мужа Гленна. Когда-то он был лидером «Спасителей», а значит знает, как подобраться к Хорвату. Ниган видит в этом сотрудничестве шанс искупить грехи и потому соглашается: вместе с Мэгги он отправляется в Нью-Йорк.



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