Ходячие мертвецы: Мертвый город (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Ходячие мертвецы: Мертвый город. Сезон 1. Серия 1
Ходячие мертвецы: Мертвый город
1-й сезон
1-я серия
8.72023, The Walking Dead: Dead City
Ужасы, Триллер18+
Спин-офф знаменитой хоррор-драмы, в котором Ниган и Мэгги отправляются в Манхэттен, чтобы спасти ее сына.

В самом начале эпидемии, которая превратила людей в ходячих мертвецов, Манхэттен отделился от остального мира в попытке остановить распространение жуткого вируса. Однако все усилия оказались напрасными, а лидерство в городе захватила группировка «Буразы» под предводительством жестокого Хорвата. Именно они нападают на колонию Хиллтоп, возглавляемую Мэгги Грин, и похищают ее сына Хершела. Хорват когда-то был членом организации «Спасители», так что теперь Мэгги придется переступить через ненависть к Нигану, бывшему лидеру той группировки, когда-то собственноручно убившему ее мужа Гленна. Вместе они отправляются в Манхэттен, чтобы вызволить Хершела из плена, но еще не представляют, с чем им придется столкнуться.

О новых приключениях знакомых героев расскажет сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» 2023 года, смотреть онлайн который можно в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Приключения, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

