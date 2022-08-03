Хемлок Гроув (сериал, 2015) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Роман и Питер нанимают частного детектива, чтобы найти Миранду и Надю, а очередной эксперимент Прайса оставляет Годфри-младшего без источника еды. Смотрите заключительный 3 сезон сериала «Хемлок Гроув» на Wink онлайн. После того как доктор Спивак, превратившись в огромного ящера, похитил Миранду и ее маленькую дочь Надю, Питер и Роман не бросили попытки их найти. Но Айзек, детектив, к которому они обратились за помощью, работает на Оливию, которая, в свою очередь, стремится отомстить безумному ученому Прайсу. Тем временем Шелли, лишившись возможности спокойно умереть, пытается найти себе место в жизни. Положение усложняется, когда на Романа нападает странная тварь. На запутанные отношения героев можно посмотреть в сериале «Хемлок Гроув», доступном онлайн и в хорошем качестве в сервисе Wink.

