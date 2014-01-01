Хемлок Гроув. Сезон 2. Серия 5
Хемлок Гроув (сериал, 2014) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

8.32014, Hemlock Grove
Ужасы, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Питер вызволяет мать из тюрьмы, Роман пытается свыкнуться со своей истинной природой, а в окрестностях снова начинаются убийства. Возвращайтесь в город оборотней, упырей и научных экспериментов, посмотрев онлайн 2 сезон сериала «Хемлок Гроув» на Wink. Облава федералов застает Питера и Линду на похоронах в Огайо. Женщину арестовывают по многочисленным обвинениям в мошенничестве и отвозят в тюрьму Хемлок Гроув. Теперь Питеру нужно вернуться в ненавистный город и найти 20 тысяч долларов для залога. Роман, который недавно обнаружил, что он упырь, становится главой «Годфри Индастриз». Помимо денежных вопросов ему надо решить, как справляться с жаждой крови. И он точно не намерен помогать Питеру, чья звериная сущность грозит взять над ним верх. Но им придется объединить силы, чтобы противостоять культу, вознамерившемуся уничтожить всех сверхъестественных существ в городе. Смогут ли они справиться с внутренними демонами, пока до них не доберутся внешние враги, расскажет сериал «Хемлок Гроув» в хорошем качестве в видеосервисе Wink онлайн.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

