Капитанша (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
9.42017, Капитанша. Сезон 1. Серия 6
Мелодрама, Приключения12+
О сериале
Александра Ермоленко в один миг лишилась беззаботного детства, когда ее родители неожиданно погибли в автомобильной аварии. Опеку над маленькой Сашей оформили ее ближайшие родственники из села, которые хотели разбогатеть за счет ее наследства.
СтранаУкраина
ЖанрПриключения, Мелодрама
КачествоFull HD
Время53 мин / 00:53
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ВЯРежиссёр
Владимир
Янощук
- Актриса
Анна
Михайловская
- Актёр
Александр
Ратников
- Актриса
Анна
Шепелева
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актриса
Маргарита
Шубина
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- НБАктёр
Николай
Боклан
- АГАктриса
Анжелика
Гирич
- СМАктёр
Сергей
Малага
- ЛКАктриса
Людмила
Кузьмина
- Сценарист
Татьяна
Гнедаш
- ЕАСценарист
Екатерина
Андерсон
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- АКХудожник
Александр
Кононов
- НКХудожница
Наталья
Кононова
- СБОператор
Сергей
Борденюк
- НЯКомпозитор
Никита
Янощук