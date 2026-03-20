Алла и ее муж Евгений мечтали о ребенке. Они решились на суррогатное материнство и были уверены, что нашли идеальную кандидатуру — добрую и скромную Ирину. Но с переездом Ирины в их дом жизнь Аллы начинает меняться. Та, кого она считала помощницей, оказывается хитрой манипуляторшей, способной на все ради места в чужой семье.

Ирина втирается в доверие к мужу Аллы, сеет сомнения и устраивает мелкие пакости, а затем обвиняет Аллу в преступлении. Евгений выставляет жену за порог, оставляет без денег и права быть рядом с будущим ребенком. Тогда Алла начинает собственное расследование и выясняет, кто такая Ирина на самом деле.

