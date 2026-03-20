WinkСериалыИз сердца прочь1-й сезон1-я серия
9.22026, Из сердца прочь. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама16+
Из сердца прочь (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+48 мин
Из сердца прочь
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+44 мин
Из сердца прочь
Сезон 1 Серия 2
- 16+47 мин
Из сердца прочь
Сезон 1 Серия 3
- 16+47 мин
Из сердца прочь
Сезон 1 Серия 4
- 16+50 мин
Из сердца прочь
Сезон 1 Серия 5
- 16+47 мин
Из сердца прочь
Сезон 1 Серия 6
- 16+53 мин
Из сердца прочь
Сезон 1 Серия 7
- 16+53 мин
Из сердца прочь
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Алла и ее муж Евгений мечтали о ребенке. Они решились на суррогатное материнство и были уверены, что нашли идеальную кандидатуру — добрую и скромную Ирину. Но с переездом Ирины в их дом жизнь Аллы начинает меняться. Та, кого она считала помощницей, оказывается хитрой манипуляторшей, способной на все ради места в чужой семье.
Ирина втирается в доверие к мужу Аллы, сеет сомнения и устраивает мелкие пакости, а затем обвиняет Аллу в преступлении. Евгений выставляет жену за порог, оставляет без денег и права быть рядом с будущим ребенком. Тогда Алла начинает собственное расследование и выясняет, кто такая Ирина на самом деле.
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Петр
Смирнов
- Актриса
Анна
Здор
- НБАктриса
Наталья
Балясова
- ВЦАктриса
Виктория
Цыганкова
- АААктёр
Артем
Алексеев
- МБАктриса
Марина
Бекетова
- ЕБСценарист
Елена
Баландина
- ЛЕСценарист
Лейла
Ермолаева
- ОЖСценарист
Ольга
Жабина
- ПКСценарист
Полина
Конох
- НАПродюсер
Нино
Акопова
- Продюсер
Ирина
Босова
- АОПродюсер
Анастасия
Осколкова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ИКХудожница
Ирина
Козырева