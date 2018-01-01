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Сериалы
Из сердца прочь
Актёры и съёмочная группа сериала «Из сердца прочь»

Актёры и съёмочная группа сериала «Из сердца прочь»

Режиссёры

Петр Смирнов

Петр Смирнов

Режиссёр

Актёры

Анна Здор

Анна Здор

Актриса
Наталья Балясова

Наталья Балясова

Актриса
Виктория Цыганкова

Виктория Цыганкова

Актриса
Артем Алексеев

Артем Алексеев

Актёр
Марина Бекетова

Марина Бекетова

Актриса

Сценаристы

Елена Баландина

Елена Баландина

Сценарист
Лейла Ермолаева

Лейла Ермолаева

Leila Ermolaeva
Сценарист
Ольга Жабина

Ольга Жабина

Сценарист
Полина Конох

Полина Конох

Сценарист

Продюсеры

Нино Акопова

Нино Акопова

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер
Анастасия Осколкова

Анастасия Осколкова

Продюсер
Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер

Художники

Ирина Козырева

Ирина Козырева

Художница