Из сердца прочь. Сезон 1. Серия 5
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Из сердца прочь
1-й сезон
5-я серия
9.22026, Из сердца прочь. Сезон 1. Серия 5
Мелодрама16+
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Из сердца прочь (сериал, 2026) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Алла и ее муж Евгений мечтали о ребенке. Они решились на суррогатное материнство и были уверены, что нашли идеальную кандидатуру — добрую и скромную Ирину. Но с переездом Ирины в их дом жизнь Аллы начинает меняться. Та, кого она считала помощницей, оказывается хитрой манипуляторшей, способной на все ради места в чужой семье.
Ирина втирается в доверие к мужу Аллы, сеет сомнения и устраивает мелкие пакости, а затем обвиняет Аллу в преступлении. Евгений выставляет жену за порог, оставляет без денег и права быть рядом с будущим ребенком. Тогда Алла начинает собственное расследование и выясняет, кто такая Ирина на самом деле.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

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