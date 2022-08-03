История российского юмора. Серия 8
Wink
Сериалы
История российского юмора
1-й сезон
8-я серия

История российского юмора (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.52012, История российского юмора. Серия 8
Документальный16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Об этом не напишут в учебниках истории, не расскажут на скучной лекции истфака, это не покажут в музее. Над чем смеялась Россия с 1987 года по наши дни.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

4.5 КиноПоиск