История российского юмора (сериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
8.52012, История российского юмора. Серия 12
Документальный16+
Сезоны и серии
О сериале
Об этом не напишут в учебниках истории, не расскажут на скучной лекции истфака, это не покажут в музее. Над чем смеялась Россия с 1987 года по наши дни.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
4.5 КиноПоиск