Ищейка. Сезон 3. Серия 6
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Ищейка (сериал, 2018) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

2018, Ищейка. Сезон 3. Серия 6
Детектив, Комедия18+

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О сериале

Подполковника полиции Александру Кушнир перевели из УВД крупного города в маленький приморский городок и назначили начальником уголовного розыска. Мужской коллектив насторожено относится к новому руководству. Но благодаря своей логике Александра успешно раскрывает тяжкие преступления. Она быстро завоевывает авторитет среди новых коллег.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама, Детектив
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ищейка»