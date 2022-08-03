Ищейка. Сезон 3. Серия 13
Ищейка (сериал, 2018) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн

2018, Ищейка. Сезон 3. Серия 13
Детектив16+

О сериале

Подполковника полиции Александру Кушнир перевели из УВД крупного города в маленький приморский городок и назначили начальником уголовного розыска. Мужской коллектив насторожено относится к новому руководству. Но благодаря своей логике Александра успешно раскрывает тяжкие преступления. Она быстро завоевывает авторитет среди новых коллег.

