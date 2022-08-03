Император Карлос. Серия 8
Император Карлос
1-й сезон
8-я серия
8.62015, Carlos, Rey Emperador
Драма, Исторический18+

Император Карлос (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Это история Карла V — одного из самых влиятельных людей в Европе. Правитель великой империи. Сериал расскажет, как Карл растет в роли государственного деятеля, как укрепляет свою власть, реагирует на угрозы, которые его окружают, успехи и ошибки его советников, и, конечно, же, о любви.

Страна
Испания
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

