Император Карлос (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Это история Карла V — одного из самых влиятельных людей в Европе. Правитель великой империи. Сериал расскажет, как Карл растет в роли государственного деятеля, как укрепляет свою власть, реагирует на угрозы, которые его окружают, успехи и ошибки его советников, и, конечно, же, о любви.

