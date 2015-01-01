Император Карлос. Серия 10
Wink
Сериалы
Император Карлос
1-й сезон
10-я серия
8.62015, Carlos, Rey Emperador
Драма, Исторический18+

Император Карлос (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это история Карла V — одного из самых влиятельных людей в Европе. Правитель великой империи. Сериал расскажет, как Карл растет в роли государственного деятеля, как укрепляет свою власть, реагирует на угрозы, которые его окружают, успехи и ошибки его советников, и, конечно, же, о любви.

Сериал Император Карлос 1 сезон 10 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Испания
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Император Карлос»