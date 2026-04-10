Талантливая невропатолог сталкивается со смертельным диагнозом и предательством мужа. Мелодрама «Игра на своем поле» — сериал о стремлении к жизни и целительной силе чувств.



Алина — талантливый врач, помогающий юным пациентам в клинике, которой она владеет вместе Игорем, своим супругом и давним деловым партнером. Когда Алина узнает о своей смертельной болезни, она решает не сообщать об этом семье, полностью погрузившись в рабочие обязанности. Как раз в это время у нее появляется непростая пациентка Вера, а на поверхность вплывает многолетняя ложь Игоря, из-за которой их общее дело скоро может развалиться. Поддержать Алину хочет отец Веры, однако она сама не считает себя достойной помощи.



Найдет ли Алина силы, чтобы бороться с болезнью и вернуть счастье, вы узнаете из мелодрамы «Игра на своем поле». Сериал 2026 года доступен на нашем видеосервисе Wink.

