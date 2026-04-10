Игра на своем поле (сериал, 2026) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Талантливая невропатолог сталкивается со смертельным диагнозом и предательством мужа. Мелодрама «Игра на своем поле» — сериал о стремлении к жизни и целительной силе чувств.
Алина — талантливый врач, помогающий юным пациентам в клинике, которой она владеет вместе Игорем, своим супругом и давним деловым партнером. Когда Алина узнает о своей смертельной болезни, она решает не сообщать об этом семье, полностью погрузившись в рабочие обязанности. Как раз в это время у нее появляется непростая пациентка Вера, а на поверхность вплывает многолетняя ложь Игоря, из-за которой их общее дело скоро может развалиться. Поддержать Алину хочет отец Веры, однако она сама не считает себя достойной помощи.
Найдет ли Алина силы, чтобы бороться с болезнью и вернуть счастье, вы узнаете из мелодрамы «Игра на своем поле». Сериал 2026 года доступен на нашем видеосервисе Wink.
Рейтинг
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- АКАктёр
Артём
Карасёв
- АСАктриса
Анастасия
Сорокина
- ЕХАктриса
Евгения
Хвойницкая
- ДСАктёр
Даниил
Саверский
- МСАктриса
Мария
Срогович
- НБСценарист
Наталья
Бровина
- АЧСценарист
Анастасия
Чеховская
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЕКПродюсер
Екатерина
Константинова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- СКПродюсер
Светлана
Комиссарчик
- АМХудожница
Анастасия
Манаева