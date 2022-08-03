Идеальная парочка. Серия 5
Wink
Сериалы
Идеальная парочка
1-й сезон
5-я серия
9.02011, Choigowei sarang
Мелодрама, Комедия16+

Идеальная парочка (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вы – бывшая суперзвезда Кореи. Но люди если и вспоминают о Вас, то только грязные сплетни или о развале популярной поп-группы. Влачите жалкое существование и отчаянно пытаетесь вернуть себе хоть каплю былой славы и уважения. Что будет, если судьба вдруг не просто вспомнит о Вас, а решит от души поразвлечься — столкнет вас лбами с сексуальным и самоуверенным актeром на пике популярности.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb