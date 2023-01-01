Идеальная парочка
Wink
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Идеальная парочка
9.02011, Choigowei sarang 1 сезон
Мелодрамы, Комедии16+

Идеальная парочка (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Вы – бывшая суперзвезда Кореи. Но люди если и вспоминают о Вас, то только грязные сплетни или о развале популярной поп-группы. Влачите жалкое существование и отчаянно пытаетесь вернуть себе хоть каплю былой славы и уважения. Что будет, если судьба вдруг не просто вспомнит о Вас, а решит от души поразвлечься — столкнет вас лбами с сексуальным и самоуверенным актeром на пике популярности.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb