Идеальная парочка. Серия 15
Wink
Сериалы
Идеальная парочка
1-й сезон
15-я серия
9.02011, Choigowei sarang
Мелодрамы, Комедии16+

Идеальная парочка (сериал, 2011) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Вы – бывшая суперзвезда Кореи. Но люди если и вспоминают о Вас, то только грязные сплетни или о развале популярной поп-группы. Влачите жалкое существование и отчаянно пытаетесь вернуть себе хоть каплю былой славы и уважения. Что будет, если судьба вдруг не просто вспомнит о Вас, а решит от души поразвлечься — столкнет вас лбами с сексуальным и самоуверенным актeром на пике популярности.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb