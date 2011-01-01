Идеальная парочка (сериал, 2011) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Вы – бывшая суперзвезда Кореи. Но люди если и вспоминают о Вас, то только грязные сплетни или о развале популярной поп-группы. Влачите жалкое существование и отчаянно пытаетесь вернуть себе хоть каплю былой славы и уважения. Что будет, если судьба вдруг не просто вспомнит о Вас, а решит от души поразвлечься — столкнет вас лбами с сексуальным и самоуверенным актeром на пике популярности.



Сериал Идеальная парочка 1 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.