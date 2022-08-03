9.02011, Choigowei sarang
Мелодрама, Комедия16+
Идеальная парочка (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+66 мин
Идеальная парочка
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+66 мин
Идеальная парочка
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+67 мин
Идеальная парочка
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+67 мин
Идеальная парочка
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+67 мин
Идеальная парочка
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+67 мин
Идеальная парочка
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+66 мин
Идеальная парочка
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+68 мин
Идеальная парочка
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+68 мин
Идеальная парочка
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+67 мин
Идеальная парочка
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+66 мин
Идеальная парочка
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+66 мин
Идеальная парочка
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+66 мин
Идеальная парочка
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+67 мин
Идеальная парочка
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+67 мин
Идеальная парочка
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+67 мин
Идеальная парочка
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Вы – бывшая суперзвезда Кореи. Но люди если и вспоминают о Вас, то только грязные сплетни или о развале популярной поп-группы. Влачите жалкое существование и отчаянно пытаетесь вернуть себе хоть каплю былой славы и уважения. Что будет, если судьба вдруг не просто вспомнит о Вас, а решит от души поразвлечься — столкнет вас лбами с сексуальным и самоуверенным актeром на пике популярности.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время65 мин / 01:05
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb