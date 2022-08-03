WinkСериалыГуддан. У тебя не выйдет!1-й сезонСерия 390: Часть 1
Гуддан. У тебя не выйдет! (сериал, 2018) сезон 1 серия 394 смотреть онлайн
8.92018, Guddan - Tumse Na Ho Paayega
Мелодрама, Комедия18+
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О сериале
История молодой и беззаботной девушки по имени Гуддан. Удивительно, но все за что бы она ни бралась, обречено на провал. Казалось, что девушка смирилась со своей судьбой, но жизнь преподносит новый сюрприз. Гуддан выходит замуж за старика и становится самой молодой свекровью в Индии!
Рейтинг
4.9 IMDb