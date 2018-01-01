Гуддан. У тебя не выйдет! (сериал, 2018) сезон 1 серия 120 смотреть онлайн
8.92018, Guddan - Tumse Na Ho Paayega
Мелодрамы, Комедии12+
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Сюжет
История молодой и беззаботной девушки по имени Гуддан. Удивительно, но все за что бы она ни бралась, обречено на провал. Казалось, что девушка смирилась со своей судьбой, но жизнь преподносит новый сюрприз. Гуддан выходит замуж за старика и становится самой молодой свекровью в Индии!
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Рейтинг
4.3 IMDb