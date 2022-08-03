WinkСериалыГуддан. У тебя не выйдет!1-й сезон
Гуддан. У тебя не выйдет! (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
8.92018, Guddan - Tumse Na Ho Paayega 597 серий
Мелодрама, Комедия12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
История молодой и беззаботной девушки по имени Гуддан. Удивительно, но все за что бы она ни бралась, обречено на провал. Казалось, что девушка смирилась со своей судьбой, но жизнь преподносит новый сюрприз. Гуддан выходит замуж за старика и становится самой молодой свекровью в Индии!
Рейтинг
4.7 IMDb