Гуддан. У тебя не выйдет! (сериал, 2018) сезон 1 серия 505 смотреть онлайн

История молодой и беззаботной девушки по имени Гуддан. Удивительно, но все за что бы она ни бралась, обречено на провал. Казалось, что девушка смирилась со своей судьбой, но жизнь преподносит новый сюрприз. Гуддан выходит замуж за старика и становится самой молодой свекровью в Индии!



